Taxas futuras de juros recuam em linha com os Treasuries após dados fracos dos EUA

Em mais um dia de agenda macroeconômica vazia no Brasil, os investidores voltaram suas atenções para o exterior, onde o destaque do dia foi a divulgação de dados e pesquisas sobre a economia norte-americana que vieram amplamente mais fracos do que o esperado.

A pesquisa PMI da S&P Global mostrou que a atividade empresarial nos EUA quase estagnou em fevereiro, com o índice caindo para 50,4 no mês, de 52,7 em janeiro, em meio a temores crescentes com as tarifas de importação e os cortes profundos nos gastos públicos prometidos pelo governo Trump.

Um levantamento da Universidade de Michigan mostrou que o índice de confiança do consumidor caiu mais do que o esperado em fevereiro -- a 64,7, de 71,7 em janeiro --, com a disparada das expectativas de inflação, também em reflexo dos temores comerciais.

Por fim, um outro relatório mostrou que as vendas de moradias usadas nos EUA recuaram mais do que o esperado em janeiro, após três aumentos mensais consecutivos, com as altas taxas de hipotecas e os preços das casas sufocando a demanda.

Os resultados negativos ajudaram a sustentar uma tese de arrefecimento da maior economia do mundo, que já tinha recebido apoio na véspera de um leve aumento no número de pedidos iniciais de auxílio-desemprego, o que permitiria maior espaço para o Federal Reserve reduzir a taxa de juros.

Operadores passaram a precificar 46 pontos-base de cortes pelo Fed neste ano, de 40 pontos antes da divulgação de todos os dados, o que ajudou a derrubar os rendimentos dos Treasuries.