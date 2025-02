Tesla faz recall de 380 mil veículos nos EUA por falha na direção hidráulica

A Reuters informou no final de 2023 que dezenas de milhares de proprietários experimentaram falhas prematuras de peças de suspensão ou direção desde 2016, citando documentos da Tesla e entrevistas com clientes e ex-funcionários.

Em processo junto à NHTSA, a Tesla disse que sedãs da linha Model 3 e crossovers Model Y de 2023 equipados com software mais antigo podem enfrentar um colapso de sobretensão, com risco de sobrecarregar componentes de acionamento do motor.

A Tesla disse que, se esse problema ocorrer enquanto o veículo estiver em movimento, a direção não é afetada e o carro exibe um alerta. No entanto, quando o veículo parar, a assistência de direção pode não funcionar e permanecer desativada quando o carro se locomover novamente.

Até o dia 10 de janeiro, a Tesla identificou 3.012 acionamentos de garantia referentes a essa condição ou que podem estar relacionados a ela. A montadora não tem conhecimento de acidentes ou mortes associadas à falha. A empresa informou ter lançado uma atualização de software para corrigir o defeito.

O comunicado desta sexta-feira marca o segundo grande recall da montadora neste ano. Em janeiro, a Tesla anunciou um recall de cerca de 239.000 veículos em razão do mau funcionamentos de câmaras de visão traseira.

(Reportagem de Aditya Soni em Bengaluru)