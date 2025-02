Vice-premiê da China expressa preocupação com tarifas dos EUA em conversa com Bessent

PEQUIM (Reuters) - O vice-premiê da China, He Lifeng, expressou preocupação com as tarifas e restrições comerciais impostas pelos Estados Unidos à China durante uma videochamada com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, nesta sexta-feira.

Os dois lados tiveram uma troca de opiniões "aprofundada" sobre questões importantes nas relações econômicas entre China e EUA, e ambos concordaram em manter a comunicação sobre questões de interesse mútuo, de acordo com uma leitura divulgada pela mídia estatal chinesa.

(Por Xiuhao Chen e Ryan Woo)