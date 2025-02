Wall St caminha para perdas semanais após dados dos EUA; UnitedHealth recua

O Dow Jones caía 0,85%, a 43.803,92 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,59%, a 6.081,14 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,71%, a 19.820,03 pontos.

Nove dos 11 setores do S&P 500 eram negociados em baixa, com o setor industrial liderando as quedas, com uma perda de 1,1%, enquanto as ações do setor de saúde caíam 0,7%.

(Reportagem de Shashwat Chauhan e Sukriti Gupta em Bengaluru)