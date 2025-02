Buffett diz que EUA devem "gastar com sabedoria" e planeja investimentos no Japão

Buffett, de 94 anos, sem dúvida o investidor mais famoso do mundo, também reconheceu sua idade avançada na carta, dizendo aos acionistas que agora usa uma bengala e que passará menos tempo respondendo às perguntas deles na reunião anual da Berkshire em maio.

Apesar disso, ele garantiu aos acionistas que eles estarão em boas mãos depois que ele passar as rédeas do conglomerado para o vice-presidente Greg Abel, dizendo que Abel "demonstrou vividamente sua capacidade" de aplicar capital.

A carta de Buffett foi acompanhada pelo relatório anual da Berkshire, que registrou o terceiro recorde consecutivo de lucro operacional anual, com um aumento de 27%, chegando a US$47,44 bilhões.

A empresa também encerrou o ano de 2024 com um recorde de US$334,2 bilhões em caixa e equivalentes, refletindo as altas avaliações e as vendas agressivas de ações, especialmente da Apple. A Berkshire tem sido uma vendedora líquida de ações por nove trimestres consecutivos.

Apesar de suas preocupações com a situação fiscal do país, Buffett disse que sua empresa continuará a preferir possuir ações, principalmente ações dos EUA, em vez de dinheiro, acrescentando que a Berkshire "não está acabada".

Buffett disse que a Berkshire provavelmente aumentará suas participações em todas as cinco casas comerciais japonesas que possui: Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui e Sumitomo.