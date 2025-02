Ações alemãs saltam com vitória de bloco conversador em eleição federal

(Reuters) - As ações alemãs lideravam os ganhos dos mercados acionários da Europa nesta segunda-feira, após o principal bloco conservador do país, sob liderança de Friedrich Merz, vencer a eleição federal de domingo.

O índice STOXX 600 subia 0,22%, a 555,08 pontos, com as ações do setor imobiliário e do setor de serviços públicos liderando os ganhos, com altas de mais de 1,5% cada.

O índice alemão DAX saltava quase 1%, impulsionado por fabricantes de armas.