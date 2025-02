Alliança Saúde compra operação de diagnóstico e análises clínicas do Cura em São Paulo

(Reuters) - A Alliança Saúde anunciou nesta segunda-feira acordo para comprar 100% das operações de diagnóstico por imagem e análises clínicas na cidade de São Paulo desenvolvidas pelo Centro de Ultrassonografia e Radiologia (Cura).

A transação ocorrerá por meio da aquisição das ações de emissão do Cura, atualmente detidas pela Refuá Participações.

A Alliança Saúde disse que a aquisição se dará pelo preço base no valor de aproximadamente R$30 milhões, com pagamento diferido, iniciando um ano após o fechamento da transação e sendo quitado em parcelas até o 36º mês contados da conclusão do negócio, segundo fato relevante ao mercado.