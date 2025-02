Auren avança com sinergias após compra da AES Brasil, decide construir Cajuína 3

Por Leticia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - A geradora renovável Auren Energia terminou o ano de 2024 com avanços importantes na captura de sinergias após a aquisição dos negócios da AES no Brasil e vai avançar com a construção do complexo eólico Cajuína 3 neste ano, disseram executivos da companhia à Reuters.

A companhia controlada por Votorantim e CPP Investments divulgou nesta segunda-feira um prejuízo líquido de R$363,6 milhões no quarto trimestre de 2024, revertendo o lucro de R$220,2 milhões de um ano antes. Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado proforma somou R$889,8 milhões, queda de 12,7% na base anual.