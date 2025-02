Companhia Azul tem lucro operacional 33% maior no 4º trimestre

A companhia aérea Azul divulgou nesta segunda-feira (24) lucro operacional do quarto trimestre ligeiramente acima das expectativas do mercado e disse estar otimista em relação a este ano, após um 2024 desafiador marcado por uma grande reestruturação de dívida da empresa.

O lucro da companhia aérea antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) atingiu R$ 1,95 bilhão no período de outubro a dezembro, aumento de 33% em relação ao mesmo período do ano anterior, ajudado por maior tráfego de passageiros e ocupação de aeronaves. Analistas consultados pela Lseg esperavam, em média, Ebitda de R$ 1,91 bilhão no trimestre.

"A combinação de um real brasileiro enfraquecido, as enchentes no Rio Grande do Sul, problemas significativos com OEMs (fabricantes de equipamentos) e com a cadeia de suprimentos, e preços de combustível mais altos do que o esperado, criaram um ano muito desafiador", disse o presidente-executivo da Azul, John Rodgerson em comunicado.