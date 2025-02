C6 tem primeiro lucro anual em 2024 e planeja expansão em crédito com garantia

Por Tatiana Bautzer

NOVA YORK (Reuters) - O C6 registrou um lucro de R$2,3 bilhões em 2024, com forte crescimento da carteira de crédito e receita de serviços, no seu primeiro resultado positivo anual, de acordo com dados divulgados pelo banco digital nesta segunda-feira.

O banco, que tem o norte-americano JPMorgan como acionista, com uma participação de 46%, havia registrado prejuízo de R$670 milhões em 2023.