Campo de Búzios registra recorde de produção de petróleo com nova plataforma, diz Petrobras

Durante o evento, em discurso, ela chamou a atenção para Bacia de Pelotas, situada mais ao sul do país, indicando que a área é promissora em termos de reservas, tendo similaridades geológicas com a Namíbia.

FUTURO DE BÚZIOS

Com a chegada da Almirante Tamandaré, a maior instalação do tipo no Brasil, o potencial do campo de Búzios aumenta ainda mais, disse a companhia.

A plataforma é a primeira unidade do Brasil com capacidade de produzir até 225 mil barris de óleo e processar 12 milhões de metros cúbicos de gás por dia.

"Com a entrada da FPSO Almirante Tamandaré, nossa expectativa é atingir, em pouco tempo, um novo marco de produção diária em Búzios: 1 milhão de barris", disse a diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia Anjos, em nota.

"Além disso, para um futuro próximo, com novas unidades previstas, o potencial de produção de Búzios deve chegar a 1,5 milhão de barris por dia até 2030", acrescentou a executiva.