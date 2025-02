Confiança empresarial na Alemanha permanece estável em fevereiro com novo governo no horizonte

A eleição de domingo deu a vitória ao bloco conservador CDU/CSU, de Friedrich Merz, que prometeu reduzir a burocracia, incentivar o investimento e baixar os preços de energia a fim de impulsionar a economia do país, que está contraindo.

O índice de condições atuais do Ifo caiu de forma inesperada para 85,0 em fevereiro, de 86,0 em janeiro, enquanto o índice de expectativas subiu de 84,3 para 85,4, de acordo com a pesquisa mensal do instituto com cerca de 9.000 empresas.

"A economia alemã está em compasso de espera", disse o presidente do Ifo, Clemens Fuest, no momento em que o país entra em uma fase de negociações para a formação de um novo governo em que uma grande coalizão parece ser o resultado mais provável.

Analistas apontaram alguns sinais de estabilidade no horizonte, mas também alertaram que uma forte oposição composta por partidos de extrema-esquerda e de extrema-direita pode complicar os esforços de reforma, por exemplo, das regras fiscais do país.