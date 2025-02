Dólar tem leve baixa com dados e incerteza comercial em foco

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,27%, a R$5,724 na venda.

Na sexta-feira, o dólar à vista fechou em alta de 0,45%, a R$5,7304. Na semana, a moeda acumulou ganho de 0,58%, interrompendo sete semanas consecutivas de perdas semanais.

O real tinha um desempenho um pouco melhor que seus pares emergentes nesta sessão, com o peso mexicano e o rand sul-africano rondando a estabilidade frente ao dólar.

A semana será repleta de possíveis impulsionadores para as negociações, com dados econômicos no Brasil e nos EUA e a perspectiva de novas notícias sobre as tarifas de Trump e as discussões pelo fim da guerra na Ucrânia, que completa três anos nesta segunda-feira.

Na agenda brasileira, o destaque será a divulgação do IPCA-15 de fevereiro, na terça-feira, à medida que os investidores buscam indícios sobre a trajetória da inflação do país neste ano.

Mais cedo, analistas consultados pelo Banco Central passaram a ver uma inflação mais alta ao fim deste ano e do próximo, de acordo com a pesquisa Focus.