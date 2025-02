Futuros sobem com dados e balanço da Nvidia em foco

Uma série de dados econômicos fracos e a previsão decepcionante do Walmart geraram expectativas entre os participantes do mercado de que a maior economia do mundo está estagnada.

Nesta segunda-feira, as ações de megacaps lideravam a recuperação nas negociações do pré-abertura, com a Alphabet e a Meta adicionando cerca de 0,5% cada.

As ações de semicondutores estarão no centro das atenções nesta semana, com a divulgação dos resultados trimestrais da Nvidia na quarta-feira.

A previsão da empresa provavelmente definirá o tom em Wall Street em um momento em que os investidores começaram a perceber rivais chineses mais baratos e a questionar o domínio do setor nos EUA.

"Apesar do surgimento de grandes modelos de linguagem que são mais baratos de executar, outros sinais, incluindo enormes planos de investimento em infraestrutura de gigantes da tecnologia como a Meta, indicam que os chips de ponta da Nvidia continuarão sendo procurados", disse Susannah Streeter, chefe de dinheiro e mercados da Hargreaves Lansdown.

Com relação aos dados, o índice PCE - o indicador de inflação preferido do Federal Reserve - será divulgado na sexta-feira e pode ajudar os mercados a avaliar o momento do primeiro corte da taxa de juros pelo banco central dos EUA neste ano.