Governo edita MP que libera R$ 4,1 bi para Plano Safra

O governo federal editou na noite desta segunda-feira (24) um medida provisória que abre crédito extraordinário de R$ 4,1 bilhões para garantir a execução do Plano Safra 2024/2025, informou a Casa Civil em nota.

A MP assegura a manutenção de acesso a crédito para o setor agropecuário, das operações de investimento rural e agroindustrial e do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Na quinta-feira passada, um ofício do Tesouro Nacional encaminhado às instituições financeiras havia determinado a suspensão dos financiamentos agrícolas subvencionados no Plano Safra 2024/25, indicando que os custos com os programas subsidiados crescera, sem que o Congresso tivesse ainda aprovado o Orçamento da União deste ano.