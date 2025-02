Haddad diz que governo está próximo de fechar texto com Congresso para modernizar lei de PPPs

Segundo o ministro, a iniciativa para o projeto veio do Congresso, que está contando com o suporte técnico da Secretária de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. Ele disse esperar que o texto possa ser aprovado pela Câmara dos Deputados ainda no primeiro semestre do ano.

Desde o início do mandato, membros do governo, como Haddad e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, têm sinalizado o interesse do Executivo em renovar a atual legislação sobre PPPs e concessões, sugerindo em determinado momento a possibilidade de edição de uma medida provisória sobre o tema.

O objetivo do governo é destravar projetos de infraestrutura, no que seria uma maneira de ampliar investimentos no país em meio a limitações orçamentárias para gastos em obras públicas.

O Ministério da Fazenda incluiu a reforma do marco legal de PPPs e concessões como uma das 25 prioridades para os próximos dois anos, em apresentação que foi enviada ao Congresso no início do ano legislativo.

EQUILÍBRIO FISCAL

No evento desta segunda-feira, Haddad também voltou a afirmar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem o compromisso de promover o equilíbrio fiscal, mas que isso será feito sem prejudicar a população mais pobre.