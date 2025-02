Ibovespa fecha em queda com receio sobre inflação; Azul avança

Na visão de analistas do BB Investimentos, uma realização de lucros que faça o Ibovespa permanecer acima da região dos 124 mil mantém o índice dentro da tendência de alta de curto prazo, conforme análise gráfica semanal enviada a clientes nesta segunda-feira.

DESTAQUES

- AZZAS 2154 ON recuou 7,45%, em dia negativo para o varejo como um todo, tendo como pano de fundo o avanço nas taxas dos contratos de DI. O índice do setor de consumo fechou em baixa de 2,81%. LOJAS RENNER ON perdeu 5%, ampliando as perdas do último pregão, quando despencou 14% após resultado trimestral abaixo do esperado.

- MRV&CO ON caiu 6,79% também afetada pelo movimento nos DIs e antes do balanço do quarto trimestre, previsto para após o fechamento. Em relatório mais cedo neste mês, o BTG Pactual afirmou que a construtora deve apresentar um prejuízo significativo, apesar dos números positivos no Brasil, em razão do efeito das vendas de ativos nos Estados Unidos.

- IGUATEMI UNIT cedeu 4,99%, após a operadora de shopping centers anunciar no final da sexta-feira que a presidente-executiva, Cristina Betts, deixará o posto que ocupa desde 2021, um movimento que analistas afirmaram ter sido uma surpresa. Ela será substituída a partir de março pelo atual vice-presidente comercial da empresa, Ciro Neto.

- AZUL PN avançou 4,13%, em meio à recepção positiva ao balanço divulgado mais cedo, que mostrou Ebitda de R$1,95 bilhão no período de outubro a dezembro, aumento de 33% em relação ao mesmo período do ano anterior, ajudado por maiores tráfego de passageiros e ocupação de aeronaves. A receita líquida no último trimestre subiu 10,2%.