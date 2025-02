Ibovespa recua com cena corporativa em foco; Iguatemi cai e Azul dispara

- PETROBRAS PN cedia 0,89%, em dia de variações modestas dos preços do petróleo no exterior, após renovar máximas históricas na semana passada. A estatal divulga na próxima quarta-feira, após o fechamento, seu resultado do quarto trimestre e do ano de 2024. Um dos focos de atenção estará no anúncio da companhia sobre dividendos.

- SANTANDER BRASIL UNIT era negociada em alta de 1,64%, em dia sem viés único entre os bancos do Ibovespa, com BANCO DO BRASIL ON e ITAÚ UNIBANCO PN em alta de 0,64% e 0,55%, respectivamente, enquanto BRADESCO PN cedia 0,25%.

- RAÍZEN PN caía 2,89%, com agentes cautelosos no curto prazo com a maior produtora de açúcar e etanol de cana do mundo. Analistas do Itaú BBA veem potencial de longo prazo no recém-iniciado processo de "turnaround", mas também fraquezas no balanço e visibilidade limitada sobre o "timing" do processo de recuperação. No setor, SÃO MARTINHO PN recuava 2,7%.

- TELEFÔNICA BRASIL ON subia 1,63%, tendo no radar balanço do quarto trimestre e de 2024 na terça-feira, após o fechamento do mercado. Projeções de analistas compiladas pela LSEG apontam lucro líquido de R$1,7 bilhão.

- RD SAÚDE ON avançava 1,68%, também com o balanço previsto para a terça-feira, no final do dia. Estimativas de analistas compiladas pela LSEG apontam lucro líquido de R$271,6 milhões.