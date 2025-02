Índices da China caem devido a preocupações com restrições de investimento de Trump

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - Os principais índices acionários da China caíram nesta segunda-feira, afetados pela fraqueza dos setores de tecnologia e saúde, em meio a preocupações com as novas políticas de investimento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que podem aumentar as tensões entre as duas maiores economias do mundo.

O índice CSI300 caiu 0,22% e o índice SSEC, em Xangai, recuou 0,18% no fechamento.