ISA Energia tem lucro menor no 4º tri, mas encerra 2024 com resultados em alta

Por Leticia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - A ISA Energia encerrou 2024 com alta do lucro líquido anual e investimentos recordes, permitindo que a transmissora prossiga com o plano de destinar mais de 13 bilhões de reais em aportes até 2029 para novas linhas e subestações e reforços e melhorias nas redes existentes, disseram executivos da companhia à Reuters.

A elétrica divulgou nesta segunda-feira um lucro líquido de 810,1 milhões de reais para o último trimestre de 2024, 10% menor que o registrado um ano antes, enquanto o Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) caiu 3,9%, para 794,3 milhões de reais.