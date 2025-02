Juros dos DIs sobem após ministro do Trabalho antecipar dados fortes de emprego formal

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 14,47%, com avanço de 7 pontos-base ante 14,399% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 14,47%, ante 14,418%.

Em meio à agenda relativamente esvaziada da manhã, as taxas futuras demonstraram certa acomodação até o início da tarde, quando Marinho antecipou, em evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foram criadas mais de 100 mil vagas formais de emprego em janeiro, conforme o Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged). Os números serão divulgados oficialmente na quarta-feira.

A fala de Marinho surpreendeu o mercado, que projetava abertura de 48 mil vagas no mês passado, conforme pesquisa da Reuters.

O número de novas vagas, se confirmado, é uma boa notícia sob o ponto de vista da atividade econômica, mas uma má notícia para o controle da inflação, na avaliação do mercado. A leitura de que um mercado de trabalho aquecido pressiona a inflação, representando dificuldades para o Banco Central desacelerar a alta de juros, fez as taxas dos DIs atingirem as máximas no início da tarde.

Às 14h17, já após a fala de Marinho, a taxa do DI para janeiro de 2027 marcou a máxima de 14,55%, em alta de 18 pontos-base ante o ajuste da sexta-feira. Às 14h15, a taxa do DI para janeiro de 2031 estava em 14,51%, com avanço de 11 pontos-base ante o ajuste anterior.

Na prática, os números do Caged interrompem uma sequência de dados de atividade mais fracos divulgados nas últimas semanas, que permitiram o fechamento recente da curva de juros no Brasil.