MRV&Co tem prejuízo maior no 4º tri; incorporação lucra R$78 mi

A Resia, operação da MRV&Co nos Estados Unidos que atua no mercado de aluguel, teve nos meses de outubro a dezembro do ano passado prejuízo ajustado de R$237,2 milhões, afetada pelo cenário de juro elevado nos EUA e mudanças cambiais. No ano, a operação perdeu R$395 milhões, acima do prejuízo de R$58,2 milhões de 2023.

A subsidiária norte-americana está passando por um plano para desalavancar, com previsão de venda de US$800 milhões em ativos, incluindo terrenos e propriedades, até o final de 2026, além de simplificação e redução da estrutura, com corte de despesas e limitação de dois projetos lançados por ano.

No final do ano passado, o grupo concluiu a venda do Hutto Square, empreendimento localizado no Estado do Texas, que somado à venda do terreno Marvida, também no Texas, totalizou US$46,5 milhões em vendas de ativos no âmbito da nova estratégia.

A MRV&Co não tem expectativa de novas vendas da Resia ainda neste trimestre, disse Paixão, mas há perspectiva de conclusão de vendas de terreno e projetos nos meses seguintes.

"No segundo trimestre já tem venda de projeto e no terceiro e quarto (trimestres) tem mais. Tem vários terrenos que estão em negociação de venda, mas em etapas distintas de negociação, de 'due diligence', por isso não vai ter nada pronto para ser divulgado e concluído ainda dentro do primeiro trimestre."