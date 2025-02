Nasdaq cai com cautela do mercado sobre IA antes de resultados da Nvidia

Investidores estão preocupados com a demanda futura pelos caros chips de IA da Nvidia, enquanto aguardem seus resultados trimestrais na quarta-feira. As preocupações com os gastos elevados com a tecnologia aumentaram desde que os modelos de IA de baixo custo da DeepSeek da China abalaram o setor em janeiro.

Para aumentar a incerteza, uma nota de analista da TD Cowen publicada na sexta-feira informou que a Microsoft desistiu de alugar locais para uma capacidade considerável de data center nos EUA, sugerindo possível excesso de oferta de infraestrutura de IA.

"Os mercados já estão nervosos e procurando um motivo para realizar lucros", disse Gene Goldman, diretor de investimentos da Cetera Investment Management, destacando que qualquer dúvida sobre IA é vista como um motivo para realizar lucros, uma vez que a tecnologia tem impulsionado o crescimento do mercado nos últimos anos.

O Dow Jones registrou variação positiva de 0,08%, para 43.461,21 pontos. O S&P 500 cedeu 0,50%, para 5.983,25 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq caiu 1,21%, para 19.286,93 pontos.

O setor de saúde liderou os ganhos percentuais, fechando em alta de 0,75%, enquanto o de tecnologia teve o pior desempenho, com queda de 1,43%.

A Nvidia foi a ação que mais pressionou o S&P 500, encerrando a sessão com queda de 3,1%, seguida pela fabricante de chips Broadcom Inc, com baixa de 4,9%, e pela Amazon.com, com perda de 1,8%. As ações da Microsoft recuaram 1%.