PDG diz que foi "vítima" em oferta retirada de empresa de Hong Kong

A oferta era equivalente a um preço por ação de US$0,017, segundo o fato relevante, que reproduziu uma carta que a empresa afirma que recebeu em português e assinada por Chen Wei, identificado como diretor de fusões e aquisições da SHKP.

Uma busca pelo nome do executivo na rede social de profissionais Linkedin não retornou resultados com o nome de Chen. Procurado por meio do email reproduzido na carta publicada pela PDG, Chen não retornou de imediato fora do horário comercial local de Hong Kong nesta segunda-feira.

A SHKP afirma em seu site ser "uma das maiores companhias imobiliárias de Hong Kong". Uma lista de executivos da empresa de novembro de 2024 também publicada na página não mostra o nome de Chen como um dos diretores da empresa. Uma pesquisa na página mostra como único resultado o nome Chen Wei sendo identificado em um comunicado de 2016 com uma foto em que é citado como "vice-secretário do Partido na Universidade Hunan".

"A companhia reforça que está tomando as providências para verificar a origem, o contexto e as possíveis motivações do ocorrido, assim como avaliando as medidas legais cabíveis", afirmou a PDG no fato relevante desta segunda-feira.

(Por Alberto Alerigi Jr.)