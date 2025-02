Petróleo se recupera de mínimas de várias semanas com novas sanções dos EUA contra Irã

O Treasury dos EUA impôs uma nova rodada de sanções contra a indústria de petróleo do Irã nesta segunda-feira, atingindo corretores, operadores de navios-tanque e transportadores por seu papel na venda e transporte de petróleo iraniano.

Isso pode ter tido um impacto modesto sobre os preços do petróleo, juntamente com a reafirmação do Ministério do Petróleo do Iraque de seu compromisso com o acordo de fornecimento do grupo Opep+, disse Giovanni Staunovo, analista do UBS.

Ele alertou, no entanto, que as exportações de petróleo do Irã continuam elevadas. "O tempo dirá se (as sanções) afetarão as exportações", disse ele.

Enquanto isso, o Iraque disse que apresentaria um plano atualizado para compensar qualquer superprodução de suas cotas de produção da Opep+ nos últimos meses. No domingo, o Iraque disse que exportará 185.000 barris por dia dos campos de petróleo do Curdistão por meio do oleoduto Iraque-Turquia assim que os embarques de petróleo forem retomados.

(Reportagem de Anna Hirtenstein; Reportagem adicional de Mohi Narayan e Emily Chow)