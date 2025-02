Política fiscal tem que apoiar política monetária para reduzir pressão da dívida pública, diz Ceron

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta segunda-feira que é importante que a política fiscal do governo apoie a política monetária para que o Banco Central tenha espaço para cortar juros, o que reduziria a pressão sobre a dívida pública.

Em live promovida pela revista Exame, Ceron também afirmou que o governo está começando a ver um retorno de apetite de investidores pelos títulos da dívida pública brasileira, citando como destaque a demanda elevada de estrangeiros registrada na emissão externa feita pelo Tesouro na última semana.

Em meio à desconfiança do mercado com a capacidade do governo de estabilizar a dívida pública, o secretário afirmou que as expectativas dos agentes privados para o fiscal "já estão bem mais ancoradas", com projeções mais próximas da meta de déficit fiscal zero de 2025, quando comparadas com estimativas do ano passado.