Presidente do BC belga alerta sobre risco de "sonambulismo" em relação a cortes excessivos pelo BCE, diz FT

(Reuters) - O membro do Conselho do Banco Central Europeu e presidente do banco central da Bélgica, Pierre Wunsch, disse que a zona do euro enfrenta o risco de "sonambulismo" com cortes excessivos nas taxas de juros e deve estar preparada para parar em breve, informou o Financial Times nesta segunda-feira.

Wunsch disse que se sente "relativamente confortável" com a expectativa do mercado de taxas de 2% até o final do ano, disse o FT.

Em 30 de janeiro, o BCE reduziu sua taxa de depósito em 25 pontos-base, para 2,75%, e os formuladores de políticas orientaram para uma nova redução em março, uma vez que as preocupações com o crescimento econômico sem brilho superam as preocupações com a inflação persistente.