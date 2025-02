Refinaria no RS será convertida em biorrefinaria com aportes de R$5,5 bi, diz CEO da Petrobras

"Será uma biorrefinaria que produzirá combustíveis somente a partir de óleos vegetais", disse Chambriard, em seu discurso em estaleiro gaúcho em Rio Grande, durante a assinatura de contratos para a construção de navios da Transpetro.

A executiva ressaltou que a Petrobras já realizou testes de processamento de 100% de óleo de soja na refinaria, no ano passado, e que nos próximos anos a unidade será 100% convertida para produzir combustível de aviação e diesel 100% renováveis.

Os investimentos, segundo ela, permitirão a criação de 4 mil empregos diretos.

Em menor prazo, Chambriard disse que, com a Riograndense, a Petrobras ampliará a sua capacidade de fabricação de diesel co-processado, com 5% de óleo vegetal e, ainda este ano, realizará testes operacionais para a fabricação de combustível de aviação com conteúdo renovável.

A refinaria, disse ela, receberá três unidades que produzirão 44 mil barris por ano de combustível de aviação e diesel produzidos com matéria-prima 100% renovável.

Em seu discurso, a executiva destacou que o Estado do Rio Grande do Sul tem outros potenciais de investimentos e citou que a Bacia de Pelotas, onde a Petrobras tem 29 blocos exploratórios, é promissora em termos de reservas, tendo similaridades geológicas com a Namíbia, na África.