XP revisa modelo de Lojas Renner citando margens brutas menores, pagamentos de bônus mais altos

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - Analistas da XP reiteraram recomendação "neutra" para as ações da Lojas Renner e cortaram o preço-alvo dos papéis de R$15 para R$14, afirmando que permanecem cautelosos em relação à dinâmica de resultados da varejista de moda e enxergam riscos de deterioração do cenário macro.

O relatório foi publicado no final da sexta-feira, após a divulgação do resultado do quarto trimestre da companhia, que ficou abaixo das expectativas no mercado, e da teleconferência da empresa com analistas para explicar os números. Naquele dia, as ações fecharam com um tombo de 14%, mesmo com o anúncio de programa de recompra pela companhia.