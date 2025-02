Aneel aprova novo contrato de distribuição de energia para estender concessão de 19 empresas

O regulador também decidiu não colocar expressamente no texto um prazo para que os investimentos realizados pelas distribuidoras possam começar a ser reconhecidos anualmente nas tarifas.

Essa proposta vinha sendo defendida pelas concessionárias como forma de dar mais velocidade nos aportes para ampliação e resiliência de redes -- pela regulação atual, os investimentos realizados entram no cálculo da tarifa que remunera as distribuidoras em revisões que ocorrem a cada quatro ou cinco anos.

A Aneel também retirou a condição de que as distribuidoras renunciassem a ações judiciais e pagassem multas pendentes antes de prorrogar suas concessões. O texto aprovado manteve uma previsão mais limitada nesse tema do que se discutia anteriormente, determinando que as empresas deverão desistir de ações e renunciar ao direito de questionar os termos do aditivo assinado ou do decreto sobre as prorrogações contratuais publicado pelo Ministério de Minas e Energia.

(Por Letícia Fucuchima)