Avaliação negativa do governo Lula vai a 44% e supera positiva, diz CNT/MDA

Por Eduardo Simões

SÃO PAULO (Reuters) -O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou a ter uma avaliação negativa maior do que a positiva e a desaprovação pessoal do presidente também superou o percentual daqueles que aprovam o seu trabalho, mostrou pesquisa CNT/MDA nesta terça-feira.

De acordo com o levantamento, encomendado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) ao instituto MDA, 44% dos entrevistados têm avaliação negativa do governo, ante 31% na pesquisa anterior, realizada em novembro.