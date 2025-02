Banco do Brasil abre novo escritório nos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco do Brasil anunciou a inauguração nesta terça-feira de mais um escritório da sua subsidiária nos Estados Unidos, buscando reforçar estratégia de proximidade com clientes no país.

O BB Americas Bank foi estabelecido em 2012, após a expansão dos negócios do BB para os EUA, e oferece serviços bancários digitais, gestão de patrimônio e investimentos para clientes e empresas, com quatro agências operando no Estado da Flórida.

De acordo com o BB, o novo escritório é o segundo na cidade de Orlando e busca fortalecer a atuação do banco na região central da Flórida. O novo escritório será voltado para atendimento a clientes private. O primeiro funciona como apoio e suporte aos negócios.