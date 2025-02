BNDES pode vender participações em empresas para entrar em novos setores, diz presidente

No ano passado, as participações acionárias renderam ao banco de fomento mais de R$10 bilhões. Desde 2023, a carteira de participação societária valorizou-se mais de R$19 bilhões, de acordo com o banco.

"Isso é basicamente a valorização dos papéis das empresas na bolsa...antes havia uma pressão muito grande para se desfazer da carteira, mas acertamos em manter", explicou.

"Não quer dizer que a gente não possa vender (alguma participação) no futuro...pretendemos inclusive vender, mas faremos isso sempre com muito cuidado e garantindo o melhor resultado para o banco."