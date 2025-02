Dólar chega a superar R$5,80, mas perde força e fecha estável

Isso ficou mais claro durante a tarde, quando o dólar à vista marcou a mínima de R$5,7456 (-0,16%) às 15h43.

A perda de força do dólar esteve em sintonia com o avanço firme do Ibovespa na B3, embora no mercado de DIs (Depósitos Interfinanceiros) o cenário fosse mais complexo, com baixa de taxas na ponta curta da curva a termo e alta na longa.

Investidores seguiam atentos ao futuro da taxa básica Selic, hoje em 13,25% ao ano, para calibrar posições nos diferentes mercados brasileiros.

Pela manhã o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o IPCA-15 -- considerado uma espécie de prévia para a inflação oficial -- subiu 1,23% em fevereiro, maior taxa desde abril de 2022 (+1,73%), mas abaixo da expectativa em pesquisa da Reuters, de avanço de 1,33%.

No mercado, a expectativa de elevação de 100 pontos-base da Selic em março segue quase unânime, mas há dúvidas sobre o que o Banco Central fará em maio, na reunião seguinte para definição de juros.

“O aumento do diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, projetado para aumentar ainda mais até o meio do ano, tem contribuído para a valorização do real frente ao dólar nas últimas emanas”, lembrou André Galhardo, consultor econômico da Remessa Online, em comentário enviado a clientes.