Economia da Alemanha contraiu 0,2% no 4º tri, confirmam dados

BERLIM (Reuters) - A economia da Alemanha contraiu 0,2% no último trimestre de 2024 em comparação com o trimestre anterior, informou o escritório de estatísticas do país nesta terça-feira, confirmando uma leitura preliminar.

As exportações de bens e serviços recuaram de forma acentuada, com queda de 2,2% em relação ao trimestre anterior, o maior declínio registrado desde o segundo trimestre de 2020.

No terceiro trimestre de 2024, o Produto Interno Bruto alemão cresceu 0,1% em relação ao trimestre anterior.