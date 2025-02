Eldorado tem queda de 29% no lucro do 4º tri

A empresa divulgou um custo caixa por tonelada de R$819, equivalente a US$140, uma queda ante os R$866 de um ano antes e abaixo dos R$981 do terceiro trimestre.

O resultado veio alguns dias depois que a maior empresa do setor no país, a Suzano, divulgou um custo caixa ajustado de R$807 por tonelada e de R$880 quando considera-se paradas de manutenção.

Assim como a rival, a Eldorado citou no balanço um mercado na América do Norte "sólido", uma demanda "estável" na Europa e paradas não programadas de produtores na Ásia que favoreceram aumentos de preços de papel.

"O trimestre foi marcado por um acúmulo de paradas programadas e paradas estratégicas de produção de fibra curta, principalmente na América Latina, o que contribuiu para o balanceamento dos níveis de oferta e demanda globais, apesar da curva de aprendizado de novas capacidades de produção", disse a Eldorado no balanço.

A companhia teve um faturamento líquido de R$1,7 bilhão no quarto trimestre, 30,2% acima do obtido um ano antes. A produção de celulose somou 462 mil toneladas, praticamente estável sobre o desempenho de um ano antes, com vendas crescendo 4,3%, a 489 mil toneladas.

A Eldorado encerrou 2024 com uma alavancagem financeira de 0,29 vez, abaixo do múltiplo de 0,46 de um ano antes, quando medida em reais.