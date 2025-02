Embraer anuncia pausa adicional de 4 anos no desenvolvimento do jato E175-E2

(Reuters) - O conselho de administração da Embraer aprovou nesta terça-feira uma pausa adicional de quatro anos no programa de desenvolvimento do jato E175-E2, informou a fabricante de aeronaves em fato relevante ao mercado.

A reprogramação tem relação com discussões entre as principais companhias aéreas norte-americanas e seus respectivos sindicatos de pilotos a respeito do limite de peso máximo de decolagem (MTOW, na sigla em inglês) das aeronaves com até 76 assentos, disse a Embraer.

A fabricante de aviões também citou um contínuo interesse pelo atual jato E175 no mercado norte-americano, e as condições de mercado global da aviação comercial.