Esteves, do BTG Pactual, vê sinais de desaquecimento da economia

"É como se você estivesse dirigindo um carro e você está com o pé no freio e um pé no acelerador. Obviamente, que não é o que otimiza o carro. O mais razoável é você fazer uma combinação onde você não subisse tanto juros e você apertasse o fiscal. Essa seria a combinação economicamente mais otimizada", afirmou.

Na visão de Esteves, a economia vai levar um pouco mais de tempo que o necessário para desaquecer e a inflação vai convergir para meta um pouco mais devagar. "Será que vai bater uma ansiedade de ver a economia desaquecendo e aí começar a descumprir as regras fiscais? Eu acho que seria um erro."

(Por Paula Arend Laier)