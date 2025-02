Goldman Sachs eleva Blau para compra e ação dispara

(Reuters) - As ações da farmacêutica Blau chegaram a disparar mais de 13% nesta terça-feira, endossadas por relatório do Goldman Sachs elevando a recomendação dos papéis para compra ante neutra, enquanto o preço-alvo permaneceu em R$16.

Entre os argumentos para o "upgrade", os analistas afirmaram que a fraqueza do mercado farmacêutico não varejista parece ter ficado para trás, com apoio da normalização do Índice de Preços de Medicamentos para Hospitais (IPM-H).

"O momentum da receita deve persistir em 2025 com preços fortes, controlando potenciais ventos contrários do câmbio", escreveram Gustavo Miele e Emerson Vieira em relatório enviado no final da segunda-feira.