Governo Lula anuncia acordo para produção de vacina nacional de dose única contra a dengue

(Reuters) - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta terça-feira um acordo para a produção em larga escala de uma vacina 100% nacional de dose única contra a dengue.

Segundo o Ministério da Saúde, o imunizante será produzido a partir de uma parceria entre o Instituto Butantan e a empresa WuXi Biologics e tem o objetivo de disponibilizar 60 milhões de doses a partir de 2026. Há possibilidade de ampliação da quantidade de acordo com a demanda, acrescentou a pasta.

Anunciada em cerimônia no Palácio do Planalto que contou com a presença de Lula e da ministra da Saúde, Nísia Trindade, a produção da vacina visa ampliar a cobertura da vacinação a partir da combinação da capacidade das duas instituições, aumentando a oferta do imunizante em 50 vezes, disse o ministério.