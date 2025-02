Ibovespa fecha em alta com Vibra em destaque; MRV&Co e Marcopolo recuam

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta terça-feira, com Vibra entre os destaques positivos, após executivos citarem melhora na rentabilidade no primeiro trimestre, enquanto Marcopolo e MRV&Co figuraram na ponta negativa com agentes também repercutindo os respectivos resultados do último trimestre de 2024.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,5%, a 126.031,81 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 126.717,95 pontos na máxima e 125.382,4 pontos na mínima do dia.