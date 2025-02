Índices da China recuam com temores por Trump e queda de ações de tecnologia

As notícias de que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja endurecer as restrições sobre semicondutores para a China diminuíram a confiança, exacerbando as preocupações geopolíticas com a "Política de Investimento America First", que visa aumentar as restrições sobre a China.

O declínio nas negociações da Ásia também seguiu a queda nas ações chinesas listadas nos EUA na segunda-feira.

"O mercado tem estado tão obcecado com a história da inteligência artificial da China que se esqueceu de Trump, mas ele é sempre uma incógnita", disse Qi Wang, diretor de investimentos da UOB Kay Hian.

Os movimentos recentes lembram ao mercado que o risco Trump ainda é muito real, acrescentou ele.

O recuo desta semana marca o fim da melhor sequência de ganhos das ações chinesas de tecnologia desde 2020, à medida que os fortes lucros e o otimismo sobre a IA desencadearam uma reavaliação do setor.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,4%, a 38.237,79 pontos.