IPCA-15 acelera em fevereiro por energia elétrica e educação e tem maior alta em quase 3 anos

"Os dados qualitativos trazem certo alívio em relação às últimas divulgações, especialmente para os grupos mais monitorados pelo Banco Central, que vinham registrando um crescimento acelerado. No entanto, isso não altera nossa preocupação com o cenário inflacionário", disse ele em nota.

Vários fatores vêm mantendo o alerta elevado em relação à inflação neste início de ano: mercado de trabalho ainda robusto, fortalecimento do dólar e as ameaças tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

No final de janeiro, o Banco Central elevou a taxa básica de juros Selic como indicado em 1 ponto percentual, a 13,25% ao ano, e manteve a orientação de mais uma alta equivalente em março, deixando os passos seguintes em aberto.

"Em termos de política monetária, o resultado de hoje deve ter pouca influência, com a alta de 100 pontos-base em março já antecipada pelo Copom. A incerteza reside nos próximos passos a partir da reunião de maio, na qual os dados de atividade deverão ter maior importância do que os de inflação", disse André Valério, economista sênior do Inter.

Na visão da estrategista de macroeconomia da InvestSmart XP, Sara Paixão, o IPCA-15 de fevereiro somado a dados de atividade econômica abaixo do que era esperado pelo mercado compõem um cenário favorável para o Banco Central, que pode não precisar elevar a taxa Selic ao patamar de 15%.

Ela também avaliou que a abertura do dado, que considera os índices de serviços, núcleo e a difusão, também foram mais positivos do que era esperado pelo mercado. Ainda assim, pontuou que o BC precisará se manter cauteloso, citando a taxa em 12 meses e as expectativas de inflação ainda subindo.