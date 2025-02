Leilão de reserva de capacidade já atraiu cadastramento de mais de 70 GW, diz Silveira

SÃO PAULO (Reuters) - O leilão de reserva de capacidade para o setor elétrico brasileiro já atraiu cadastramento de 327 projetos, somando mais de 70 gigawatts (GW), disse nesta terça-feira o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Em participação em evento do BTG Pactual, Silveira afirmou que o governo está "otimista" com o certame, que deverá deixar um "legado de matriz de energia mais segura para o país".

Marcado para 27 de junho, o leilão de reserva de capacidade será o segundo do tipo a ser realizado no Brasil e visa aumentar a confiabilidade e segurança do sistema elétrico brasileiro, colocando mais usinas flexíveis para operar e que possam fazer frente à variabilidade da geração das fontes renováveis solar e eólica ao longo do dia.