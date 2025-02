Lucro da Telefônica Brasil cresce 10% no 4º tri, dentro do esperado

SÃO PAULO (Reuters) - A Telefônica Brasil registrou lucro líquido de R$1,76 bilhão no quarto trimestre de 2024, um crescimento de 10,1% em relação ao mesmo período de 2023, em resultado praticamente em linha com as expectativas do mercado.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de R$1,7 bilhão para a empresa de telecomunicações, segundo dados da LSEG.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da companhia subiu 7,8% ano a ano, para R$6,2 bilhões, nos meses de outubro a dezembro, com margem Ebitda estável em 42,5%. Considerando ajustes após arrendamentos, o Ebitda marcou R$4,8 bilhões, 8,3% acima do resultado de um ano antes.