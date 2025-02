Marcopolo tem resultado dentro do esperado no 4º tri, prevê vendas crescentes em 2025

SÃO PAULO (Reuters) -A Marcopolo teve alta 17% no lucro líquido do quarto trimestre, a R$318,8 milhões, com uma expansão de mais de 60% no resultado operacional sobre um ano antes, em meio a uma retomada do mercado de transporte no país, apesar do ambiente de elevação de juros, informou a montadora de carrocerias de ônibus nesta terça-feira.

A companhia apurou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de R$461,4 milhões nos últimos três meses do ano passado, crescimento de 60,5% na mesma comparação.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de R$331,8 milhões para a Marcopolo no período, com Ebitda de R$468 milhões.