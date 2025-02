México diz que negocia com EUA uma semana antes de prazo final de suspensão de tarifas

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O México continua conversando com os Estados Unidos sobre questões de de comércio antes do prazo final de suspensão de tarifas do presidente norte-americano, Donald Trump, em 4 de março, disse a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, nesta terça-feira, em um esforço para chegar a um novo acordo.

Falando em coletiva de imprensa, Sheinbaum disse que ainda espera chegar a um acordo com os EUA que poderia evitar uma possível guerra comercial com seu principal parceiro comercial, mesmo depois de Trump ter dito na véspera que as tarifas sobre Canadá e México estão "dentro do prazo e do cronograma".

Os planos de contingência, incluindo o chamado Plano B -- que envolve tarifas retaliatórias --, permanecem sobre a mesa caso Trump prossiga com sua ameaça de tarifas generalizadas sobre as exportações mexicanas para os EUA, disse ela.