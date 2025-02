Minério de ferro cai com recuperação dos embarques e tarifas sobre aço chinês

O minério de ferro de referência de março na Bolsa de Cingapura caía 2,23%, a US$105,95 a tonelada.

Um grupo bipartidário de legisladores dos EUA está propondo uma legislação para tratar do impacto de empresas apoiadas pela China que transferem parte de sua produção para outros países a fim de driblar as tarifas norte-americanas. O projeto também endureceria as regras antidumping.

Isso ocorre depois que os EUA anunciaram tarifas de 25% sobre todas as importações de aço no início deste mês, e a Coreia do Sul impôs provisoriamente tarifas sobre as importações de aço chinês na semana passada.

Enquanto isso, o Vietnã irá impor uma taxa antidumping temporária sobre alguns produtos de aço da China, de acordo com um documento do ministério do comércio local visto pela Reuters.

"Os preços do minério de ferro também recuaram após dados indicarem um aumento na oferta, reduzindo o suporte para os preços da matéria-prima da siderurgia", disseram analistas do ANZ.

O volume total de minério de ferro embarcado por empresas da Austrália e do Brasil sob o monitoramento da Mysteel se recuperou para 25,8 milhões de toneladas em 23 de fevereiro, encerrando uma queda de duas semanas, de acordo com dados divulgados pela consultoria chinesa.