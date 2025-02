MRV&Co prevê lucro líquido de até R$750 mi para incorporação em 2025

O anúncio foi feito durante teleconferência com analistas, após divulgação na noite da véspera de seu resultado do quarto trimestre e do ano de 2024.

O grupo encerrou o ano passado com prejuízo acumulado de R$128,3 milhões, pressionado pela operação norte-americana Resia, mas menor que o resultado negativo de R$330,2 milhões de 2023.

Para a Resia, o grupo projetou geração de caixa de US$270 milhões em 2025. A subsidiária está passando por um plano para desalavancar, e os executivos já estabeleceram no ano passado a meta de vender US$800 milhões em ativos até o final de 2026.

A MRV&Co também espera encerrar 2025 com geração de caixa de R$2,1 bilhões.