Nagel prevê mais cortes de juros pelo BCE em meio a perspectiva "encorajadora" para inflação

"Isso permitirá que nós, no Conselho do BCE, reduzamos ainda mais a taxa de juros", disse ele em um discurso ao apresentar as contas anuais do banco central alemão.

"De modo geral... a perspectiva para os preços é bastante encorajadora", acrescentou ele, ao mesmo tempo em que advertiu sobre "o núcleo da inflação persistentemente elevado e a força inalterada da inflação de serviços".

(Por Francesco Canepa)